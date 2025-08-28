С трахотни мачове се оформиха след жребия за Шампионската лига. Реал Мадрид ще играе срещу английските Ливърпул и Манчестър Сити. ПСЖ пък ще мери сили с Барселона. Прави впечатление обаче, че носителят на трофея почти няма слаб на хартия мач, докато каталунците могат да се радват на доста добра програма! Вижте мачовете на отборите от Първа урна!

Жребият за основната фаза на Шампионска лига:

Първа урна:

Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (д), Пари Сен Жермен (г), Клуб Брюж (д), Арсенал (г), Спортинг Лисабон (д), ПСВ Айндховен (г), Роял Юнион Сен-Жилоа (д), Пафос (г)

Челси (Англия) - Барселона (д), Байерн Мюнхен (г), Бенфика (д), Аталанта (г), Аякс (д), Наполи (г), Пафос (д), Карабах (г)

Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (д), Ливърпул (г), Ювентус (д), Бенфика (г), Олимпик Марсилия (д), Олимпиакос (г), Монако (д), Кайрат Алмати (г)

Интер (Италия) - Ливърпул (д), Борусия Дортмунд (г), Арсенал (д), Атлетико Мадрид (г), Славия Прага (д), Аякс (г), Кайрат Алмати (д), Роял Юнион Сен-Жилоа (г)

Борусия Дортмунд (Германия) - Интер (д), Манчестър Сити (г), Виляреал (д), Ювентус (г), Будьо/Глимт (д), Тотнъм Хотспър (г), Атлетик Билбао (д), ФК Копенхаген (г)

Ливърпул (Англия) - Реал Мадрид (д), Интер (г), Атлетико Мадрид (д), Айнтрахт Франкфурт (г), ПСВ Айндховен (д), Олимпик Марсилия (г), Карабах (д), Галатасарай (г)

Барселона (Испания) - Пари Сен Жермен (д), Челси (г), Айнтрахт Франкфурт (д), Клуб Брюж (г), Олимпиакос (д), Славия Прага (г), ФК Копенхаген (д), Нюкасъл Юнайтед (г)

Пари Сен Жермен (Франция) - Байерн Мюнхен (д), Барселона (г), Аталанта (д), Байер Левекузен (г), Тотнъм Хотспър (д), Спортинг Лисабон (г), Нюкасъл Юнайтед (д), Атлетик Билбао (г)

Манчестър Сити (Англия) - Борусия Дортмунд (д), Реал Мадрид (г), Байер Леверкузен (д), Виляреал (г), Наполи (д), Будьо/Глимт (г), Галатасарай (д), Монако (г)