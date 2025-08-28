Л удогорец ще гони обрат срещу Шкендия в реванш за влизане в основната фаза на Лига Европа. В първия мач миналата седмица "орлите" паднаха с 1:2. Мачът започна е двубоят е 2:1!

1:0 Едвин Куртулуш 9'

2:0 Ивайло Чочев 24'

2:1 Фабрис Тамба 64'

"Орлите" стартира мощно двубоя. Още в 9-ата минута Кайо Видал проби в наказателното поле от лявото крило и стреля. Бабукар Гайе спаси удара му, но прати топката към границата на наказателното поле, където нахлуваше Едвин Куртулуш и с плътен удар опъна мрежата за 1:0!

Натискът на разградчани продължи, а в 12-ата минута Видал навлезе в пеналта и стреля, като Гайе не успя да се намеси, но топката срещна левия страничен стълб.

Лудогорец се успокои в 24-ата минута. Тогава Дерой Дуарте центрира добре от лявото крило, а в наказателното поле Чочев стреля от воле, като топката срещна левия страничен стълб и влезе в мрежата за 2:0!

През второто полувреме обаче нещата се обърнаха. Гостите заиграха по-добре и това даде резултат. В 64-ата минута, когато Ибрахими получи топката на дясното крило и подаде в наказателното поле към връхлетелия Тамба, който с първото си докосване овладя топката, а с второто я прати в мрежата на Лудогорец и резултатът стана 1:2!

Стартови състави:

Лудогорец: 1. Серджио Падт – 17. Сон, 15. Едвин Куртулуш, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков (К) – 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте – 77. Ерик Маркус, 10. Матеус Машадо, 11. Кайо Видал

Резерви: 39. Хендрик Бонман, 67. Дамян Христов, 14. Петър Станич, 24. Оливие Вердон, 26. Филип Калоч, 29. Ив Ерик Биле, 37. Бърнард Текпетей, 42. Симеон Шишков, 55. Идан Нахмиас, 80. Методи Стефанов, 82. Иван Йорданов, 99. Станислав Иванов

Треньор: Руи Мота

Шкендия: 24. Бабукар Гайе - 2. Александър Трумци, 15. Имран Фетай, 5. Клисман Каке, 11. Роналдо Уебстър - 4. Решат Рамадани, 6. Адаму Алхасон - 29. Фабрис Тамба, 17. Арбин Зейнулай, 77. Лиридон Латифи - 7. Бесарт Ибрахими (К)

Резерви: 25. Астрит Амзай, 30. Ферат Рамани, 8. Флорент Рамадани, 9. Фитон Редеми, 10. Ендрит Красники, 16. Мевлан Мурати, 19. Ване Кръстевски, 22. Нуман Айетовикй, 26. Анес Мелики, 27. Лорик Каба, 28. Камер Кака, 38. Амир Нухия

Треньор: Желтон Бекири

