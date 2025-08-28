Oфанзивният футболист на ЦСКА Георги Чорбаджийски празнува своя 21-и рожден ден, отбелязаха от армейския клуб. Той е юноша на армейския клуб, като преминава през всички възрастови формации на клуба. През декември 2021 г. попада в групата на първия тим за мача с Рома в турнира за УЕФА Лига на конференциите.

Официалния си дебют за „армейците“ прави на 19 август 2023 г. при победата с 2:0 над Ботев (Враца). Досега Чорбаджийски има 23 мача и 1 попадение за първия тим на ЦСКА. Той е младежки национал на България, като до момента има 3 двубоя за младите „лъвове“. ЦСКА желае на Георги Чорбаджийски здраве, късмет и много успехи с червената фланелка!

