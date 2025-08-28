З апочна реваншът между АЗ Алкмаар и Левски от Лигата на конференциите! Резултатът е 1:0 за нидерландците. Вижте стартовите състави! Първият мач в София завърши 3:1 за нидерландците!

1:0 Ибрахим Садик 3'

2:0 Мекс Меердинк 6'

3:0 Ибрахим Садик 45+1'

3:1 Евертон Бала 47'

За огромно съжаление мачът стартира ужасно за левскарите. Алкмаар успя да вкара гол още в третата минута. След изпълнение на пряк свободен удар топката срещна стената. След това Жорди Класи отправи добавка в долния ляв ъгъл, Светослав Вуцов изби, а тотално забравеният Ибрахим Садик с глава прати топката в мрежата.

А само три минути след това АЗ вкара и още едно попадение, с което покачи аванса си в общия резултат на 4:0. Меес де Вит получи подаване отляво, елиминира с лекота Алдаир, Кристиан Димитров и Цунами, а с успореден пас намери Мекс Меердинк, който отблизо не остави шанс на Вуцов.

Малко след това "сините" поискаха дузпа. Радослав Кирилов се отскубна по лявото крило и падна след шпагат на Жорди Класи, но съдийската бригада не видя нарушение. ВАР също не се намеси.

В края на първото полувреме Алкмаар нанесе още един удар! В първата минута от добавеното време Алдаир сбърка при опит за подаване с глава, нидерландците организираха бързо нападение. Мекс Меердинк влезе в наказателното поле и извде Садик на празна врата, а той с лекота вкара за 3:0.

Все пак началото на второто полувреме Левски се събуди и върна едно попадение. Майкон пусна страхотно извеждащо подаване по въздух към Евертон Бала, който с много техничен удар преодоля Овусу-Одуру за 1:3!

СЪСТАВИ:

АЗ Алкмаар: 1. Роме-Джейдън Овусу-Одуро - 30. Денсо Касиус, 3. Вутер Гус, 5. Алешандре Пенетра, 34. Меес де Вит - 6. Пеер Коопмайнерс, 8. Жорди Класи - К, 26. Кеес Смит - 11. Ибрахим Садик, 35. Мекс Меердинк, 27. Ро-Зангело Даал

Треньор: Маартен Мартенс

Левски: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами - К, 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин, 17. Евертон Бала, 10. Асен Митков, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов, 77. Борислав Рупанов

Треньор: Хулио Веласкес

