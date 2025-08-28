В 20:30 часа Левски излиза срещу АЗ Алкмаар в реванш от Лигата на конференциите! Вижте стартовите състави! Първият мач в София завърши 2:0 за нидерландците!

СЪСТАВИ:

АЗ Алкмаар: 1. Роме-Джейдън Овусу-Одуро - 30. Денсо Касиус, 3. Вутер Гус, 5. Алешандре Пенетра, 34. Меес де Вит - 6. Пеер Коопмайнерс, 8. Жорди Класи - К, 26. Кеес Смит - 11. Ибрахим Садик, 35. Мекс Меердинк, 27. Ро-Зангело Даал

Треньор: Маартен Мартенс

Левски: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами - К, 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин, 17. Евертон Бала, 10. Асен Митков, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов, 77. Борислав Рупанов

Треньор: Хулио Веласкес

