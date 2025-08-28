Б отев Враца финализира трансфера на испанския дефанзивен халф Давид Суарес в германския третодивизионен футболен клуб Веен Висбаден, съобщиха от отбора от българската елитна efbet Лига. 24-годишният Суарес, който е преминал през школите на Хирона и Леванте, пристигна на стадион "Христо Ботев" през миналото лято със свободен трансфер от Мелила. Той записа 39 мача със зеления екип с 2 попадения.

"Благодарим ти за всеотдайността, Давид. Успех в новото предизвикателство!", написаха от Ботев Враца. От Веен също обявиха сделката, като поясниха, че 192-сантиметровият Суарес е подписал договор за следващите три сезона, но финансовите детайли остават тайна между двата клуба. "Давид има отлична футболна подготовка от Испания и за възрастта си е постигнал доста. Той се отличава със сериозно физическо присъствие пред наказателното поле, умее да разчита добре играта, спокоен е с топката в крака и винаги може да се разчита, че ще я задържи, когато е необходимо. Точно такъв тип футболист търсехме", коментира старши треньорът на германския тим Нилс Дьоринг.

Испанецът не скри вълнението си от новото предизвикателство. "Този трансфер е важна крачка напред в моята кариера и голям шанс за мен и за семейството ми. Желанието ми е да бъда полезен за отбора както на терена, така и в съблекалнята, да покажа, че на мен може да се разчита. Винаги се стремя да давам всичко от себе си, да се боря до последно на игрището и заедно със съотборниците си и с феновете да постигаме успехи", заяви Суарес при представянето си.

Той ще играе с номер 47 във Веен. Интересно е, че германците загубиха от Байерн с 2:3 в турнира за Купата на Германия.