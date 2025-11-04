БОГОМИЛ РУСЕВ

Лудогорец се намира в голяма дупка, като не спечели нито един от последните си 4 мача в първенството, заради което се намира на цели 11 точки от лидера Левски. Кризата в Разград взе главата на Руи Мота, защото за месеците септември и октомври воденият от него отбор записа всичко на всичко две победи – 3:0 над Монтана и 2:1 над Малмьо. Това доведе до временното назначение на Тодор Живондов, който елиминира, макар и трудно Черноморец Бс от турнира за Купата на България, а след това направи 0:0 на „Тича“ с Черно море. В интерес на истината мачът в морската столица беше задължителен за печелене от Лудогорец, но традиционно там шампионите играят много трудно, така, че определено от равенството не могат да се правят драми. Освен това в този мач се видя леко събуждане от страна на играчите на разградчани, които живееха в истинска летаргия в последните месеци.

Цялото мнение четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX