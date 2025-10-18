С тарши треньорът на Славия Ратко Достанич, който застава за трети път начело на „белите“, сподели, че е доволен от спечелената точка в Пловдив срещу Ботев. Наставникът поздрави играчите си за представянето, въпреки че е имал много малко време да работи с тях и това да проличи. Първото му изречение от интервюто обаче шокира. На въпрос дали "белите" са спечелили точка или са загубили три, той отговори:

„Няма значение дали печелим или губим. За мен това беше добър мач, имаме голямо уважение към Ботев Пд. След като те останаха с 10 души, имахме няколко положения, опитахме, но не успяхме да вкараме гол. Опитахме през второто полувреме, по фланговете те има много бързи играчи, не е лесно да се вземе точка тук. За мен това е позитивен резултат, защото съм нов треньор. Играчите също се опитаха да се представят на ниво, поздравявам ги“, сподели Достанич.

„Ботев е много силен на статични положения. Направихме това, което трябва, опитахме да използваме моменти си при численото предимство, но не се получи, ще работим още. Искаме да сме в първата шестица, искаме да играем хубав футбол и да даваме шанс на младите играчи, ще продължим по тези цели, надяваме се да проличи скоро“, завърши новият наставник на Славия.

