В ременни ограничения на движението ще има утре във Варна заради срещата от 17-ия кръг на efbet Лигата между Спартак 1918 Варна и ЦСКА, съобщиха от Общината. Мачът е от 17:30 часа на стадион „Спартак“.

Движението ще бъде преустановено от 15:45 часа до 17:30 часа по ул. „Отец Паисий“ - в частта от кръстовището с бул. „Владислав Варненчик“ до кръстовището с бул. „Цар Освободител“. Освен това от 16:00 часа до 17:30 часа ограничение на движението ще има и по бул. „Цар Освободител“ – от кръстовището с ул. „Пирин“ до кръстовището с ул. „Отец Паисий“.

От 14:30 часа до 20:00 часа ще бъде спряно движението по ул. „Кирил Шиваров“, в участъка между ул. „Дойран“ и бул. „Цар Освободител“. Община Варна призовава шофьорите да използват обходни маршрути и да се съобразят с ограниченията, за да се избегне допълнително натоварване около стадиона преди и след мача.

Мерките целят да осигурят безопасност и ред около спортното събитие. Преди тази среща Спартак 1918 Варна заема 11-о място със 17 точки, докато столичани са шести с 25 точки.

