Ф ондация ЦСКА и клубът изразиха огромна радост от участието си в 16-ото издание на благотворителното събитие „Вечер на добродетелите“, организирано от дългогодишните им партньори – Фондация „За Нашите Деца“.

В инициативата се включиха десетки личности с големи сърца, които наддаваха за уникални предмети и преживявания с една цел – да помогнат на над 4000 деца в нужда.

Фондация ЦСКА дари футболна топка с подписите на целия отбор и треньорския щаб, която ще бъде лично връчена на победителя от легендарния домакин бай Добри преди тренировка на тима. Топката беше продадена за сумата от 3600 лв.

От организацията изразиха специална благодарност към Петя Мурути, която спечели наддаването и направи щедрото дарение.

„Изключително щастие беше за всички във Фондация ЦСКА и клуба да бъдем част от това благородно събитие. Благодарим на Фондация ‘За Нашите Деца’, че ни направи съпричастни към кауза, която променя съдби“, споделиха от Фондация ЦСКА.