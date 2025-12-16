А лехандро Гарначо полага усилия, но все още не може да се пребори за титулярно място в атаката на Челси.

За сметка на това извън терена крилото изглежда, че няма поводи да се оплаква. Или поне що се отнася до вниманието от страна на нежния пол, тъй като изглежда си има нова приятелка. Подозренията плъзнаха от идентични снимки на играча и испанката Адриана Лобос пред Биг Бен, а също така и от луксозна лимузина. На един от кадрите в колата красавицата и нейна приятелка са с фланелки на Челси, вероятно подарък от Гарначо. За Адриана не се знае много засега, освен че е от Сарагоса. Аржентинецът води много активен живот, след като напусна дългогодишната си партньорка Ева Гарсия, която е майка на сина му Енцо. След това се появиха слухове, че Алехандро е имал интимни отношения със Саша Феро, сестра на актьора от сериала „Луна“ Нико Феро. Играчът бе спряган също така за връзка с испанската инфлуенсърка Она Гонфаус. През август пък бе засечен да се разхожда с две брюнетки по улиците на Манчестър. Едната бе разпозната като Лаури, също испанска инфлуенсърка.