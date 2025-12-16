Г енералният секретар на Българския олимпийски комитет (БОК) с председател Весела Лечева - Данаил Димов, заяви, че не очаква да има проблеми с участието на българските спортисти на предстоящите през февруари Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Той обаче посочи, че все още има неща, които трябва да се свършат, заради което е и посещението му в сградата на Българския олимпийски комитет, която все още е под контрола на старото ръководство, оглавявано от Стефка Костадинов. "Все още има оперативни въпроси преди Олимпиадата, които трябва да обсъдим, затова съм тук", каза Димов пред събралите се репортери.

Той коментира и писмото на Весела Лечева от понеделник, в което тя коментира решенията на съда по казуса с вписването на ръководството в Търговския регистър и продължаващата невъзможност на новото ръководство да започне реално управление в БОК.

"Вчерашното писмо на г-жа Лечева трябваше да покаже, че единственият оторизиран орган, който може да решава въпроси от компетенцията на Олимпийския комитет във връзка с участието ни на Олимпиадата е новоизбраното ръководство. Някои хора имат някакви други идеи, но за 20 години те не успяха да си научат устава. Всичко, което касае заминаването за Олимпиадата, е подписано или от г-жа Лечева, или от мен", каза още генералният секретар.

"Не очаквам да има пречки пред участието ни на Олимпиадата, ако всички си свършат работата. Ние нашата работа я вършим. Каквото трябва, до момента е свършено. Дори акредитациите на делегацията ни са напечатани от организационни комитет. До края на тази седмица или в началото на следващата те трябва да пристигнат тук, на адреса на Българския олимпийски комитет. Следващата седмица планираме да раздадем и екипировката. По организирането на Олимпиадата в БОК работят двама човека. Единият е Камелия Игнатова. Аз друг персонал не съм видял. Това обаче е много притеснително, защото това е огромен обем от работа. Ние се стараем да им помагаме с каквото можем. Но трябват още хора в администрацията, те трябва да се назначат", добави той.

"По отношение на акредитацията на делегацията всичко е наред. По отношение на настаняването това е част от работата, която трябва да се свърши от този, който има контрол над банковите сметки. Това са неща, свързани с плащане, както и екипите. Но повтарям, че ако всички си свършим работата, проблеми няма да има. Идвам, за да уточним някои оперативни въпроси около настаняването", каза още Димов.

"Ние сме хората, които трябва да решават, но например за екипите не сме ние тези, които са ги одобрявали. Аз даже не съм ги виждал, а екипировката ни трябва да бъде одобре от МОК. Цената на екипите няма как да я коментирам, защото не знам какво е поръчано. За мен споменатата сума е абсолютно абстрактна. Дали има конфликт на интереси по отношение на екипировката. За това трябва да попитате Стефка Костадинова, но и в миналото фирмата "Максспорт" е била доставчик. Не виждам драма и не виждам конфликт, защото се е явила само една фирма. Относно бройката практиката е винаги да се правят повече екипи. Даже аз смятам, че трябва да има и мърчъндайз на БОК. Това е практика в останалите държави и не знам защо феновете тук не могат да дойдат и да си купят олимпийската екипировка", завърши Данаил Димов.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX