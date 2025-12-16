Т реньорът на Ботев Димитър Димитров събира очите на цял Пловдив всеки път, когато се появи някъде из града, научи „Мач Телеграф“. Причината затова е колата, с която се движи под тепетата. Бургазлията се шири в бял „Ролс Ройс“. Луксозната лимузина е една от екстрите, с които го е затрупал Илиян Филипов от уважение към него. Возилото е от личната колекция на Филипов. Бизнесменът се слави като голям почитател на легендарната английска марка. Той стана първият българин, който притежава електрически „Ролс Ройс“. Смята се, че Филипов разполага в автопарка си с поне още два други модела, на които се радваше доскоро. И един от тях сега е бил предоставен на Димитър Димитров като служебна кола. Така Херо със сигурност е първият треньор в България, който се вози в автомобил от такъв клас за заниманията и мачовете на отбора си. А и това действа смазващо за колегите му, когато видя с какво идва на „Колежа“.

Преди време с „Ролс Ройс“, модел „Фантом“, се фукаше Венцеслав Стефанов. Президентът на Славия идваше с лимузината на събранията на Изпълкома. След това я замени с „Майбах“ и джипове.

