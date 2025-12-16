Е тър подписа договор с Кристиян Величков – български футболист, роден на 3 ноември 2005 г., който се присъединява към представителния отбор на „виолетовите“. Величков играе на позиция централен нападател, а в Етър пристига от отбора на Вихрен Сандански. Кристиян Величков е юноша на Славия София, където с отбора до 19 г. участва в Младежката лига на УЕФА, трупайки ценен международен опит. В последствие футболистът прекарва два сезона във формациите на ЦСКА 1948, а преди преминаването си в „Етър“ защитава цветовете на Вихрен Сандански. Величков е и бивш национален състезател на България до 19-годишна възраст.

Привличането на младия централен нападател е част от стратегията на клуба за развитие и надграждане на състава. Футболистът се отличава с добра физика, усет към гола и професионално отношение към тренировъчния процес. "Ръководството на ФК „Етър“ изразява увереност, че Кристиян Величков ще се адаптира бързо и ще допринесе за бъдещите успехи на отбора. „Етър“ пожелава на Кристиян Величков здраве, силни мачове и много успехи с виолетовия екип", написаха от клуба.

