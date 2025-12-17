Diema Sport
18:00 Годината на Славия
19:00 Годината на Ботев (Пд)
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
21:30 Манчестър Сити – Брентфорд, четвъртфинал за Карабао къп
Diema Sport 3
17:30 Специално от Бундеслигата
18:00 Бундеслига Токшоу
21:00 Поверително от Формула 1
22:15 Нюкасъл – Фулъм, четвъртфинал за Карабао къп
Nova Sport
18:30 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол
MAX Sport 1
13:00 Тенис, ATP Next Gen Finals: Джеда
18:00 Тенис, ATP Next Gen Finals: Джеда
MAX Sport 2
19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: Левски – ЦСКА
21:30 Баскетбол, Евролига: Баскония - Монако
MAX Sport 3
18:00 Баскетбол, Еврокупа: Тюрк Телеком Анкара - Бург ан Брес
20:00 Баскетбол, Евролига: Жалгирис - Анадолу Ефес
22:00 Волейбол: Ал-Раян - Варта Заверче, световно клубно първенство, мъже
MAX Sport 4
15:00 Волейбол: Сада Крузейро – Суехли, световно клубно първенство, мъже
19:30 Обзор на кръга в Ла Лига
20:00 Расинг Сантандер – Виляреал, Купа на Краля
22:00 Талавера де ла Рейна - Реал Мадрид, Купа на Краля
RING
19:45 Екселсиор – Аякс, Купа на Нидерландия
22:00 Фейенорд – Хееренвеен, Купа на Нидерландия
EUROSPORT
15:00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг
21:00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг