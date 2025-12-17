Diema Sport

18:00 Годината на Славия

19:00 Годината на Ботев (Пд)

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

21:30 Манчестър Сити – Брентфорд, четвъртфинал за Карабао къп

Diema Sport 3

17:30 Специално от Бундеслигата

18:00 Бундеслига Токшоу

21:00 Поверително от Формула 1

22:15 Нюкасъл – Фулъм, четвъртфинал за Карабао къп

Nova Sport

18:30 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол

MAX Sport 1

13:00 Тенис, ATP Next Gen Finals: Джеда

18:00 Тенис, ATP Next Gen Finals: Джеда

MAX Sport 2

19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: Левски – ЦСКА

21:30 Баскетбол, Евролига: Баскония - Монако

MAX Sport 3

18:00 Баскетбол, Еврокупа: Тюрк Телеком Анкара - Бург ан Брес

20:00 Баскетбол, Евролига: Жалгирис - Анадолу Ефес

22:00 Волейбол: Ал-Раян - Варта Заверче, световно клубно първенство, мъже

MAX Sport 4

15:00 Волейбол: Сада Крузейро – Суехли, световно клубно първенство, мъже

19:30 Обзор на кръга в Ла Лига

20:00 Расинг Сантандер – Виляреал, Купа на Краля

22:00 Талавера де ла Рейна - Реал Мадрид, Купа на Краля

RING

19:45 Екселсиор – Аякс, Купа на Нидерландия

22:00 Фейенорд – Хееренвеен, Купа на Нидерландия

EUROSPORT

15:00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг

21:00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг

тв спорт програма