С ептември изненадващо победи с 1:0 Арда като гост в Кърджали в мач от 12-ия кръг на Първа лига.

С успеха тимът на Стамен Белчев сложи край на серията от 4 поредни мача без победа в първенството. За Арда пък това е трета загуба в последните 4 мача.

Гостите започнаха мача по-добре и атакуваха по-често. В 20-ата минута Николас Фонтен отправи опасен удар, но топката мина покрай гредата. Домакините отговориха с удар на Патрик Луан, но вратарят на Септември Янко Георгиев се справи.

Фонтен опита още един удар, но вратарят на Арда Анатолий Господинов отрази. Гостите получиха дузпа за игра с ръка на Феликс Ебоа Ебоа. Бертран Фурие се разписа от бялата точка. Играчите на Арда се хвърлиха в атака и отправиха няколко удара, но без успех. В добавеното време домакините получиха дузпа за нарушение срещу Ивелин Попов, но след преглед от ВАР съдията Венцислав Митрев промени решението си и даде картон за симулация на футболиста на Арда.

След почивката и двата тима трудно създаваха положения. Арда опита натиск, а в 74-ата минута бе близо до гол. Атанас Кабов бе изведен зад защитата и стреля технично, но уцели страничната греда. Вратарят на Септември Янко Георгиев пък отрази удар на Емил Виячки.

В 87-ата минута гостите останаха с 10 души. Николас Фонтен получи втори жълт картон, след като напускаше бавно терена при смяна и бе изгонен. В добавеното време домакините бяха близо до изравняване, но Ивелин Попов уцели гредата.

В края на мача фенове на Арда скандираха "Оставка".

Арда е на 11-о място с 12 точки, Септември е 15-и с 11.