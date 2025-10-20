Б ерое Стара Загора и Монтана завършиха наравно 1:1 в последния мач от 12-ия кръг на шампионата в Първа лига.

Това бе третият такъв резултат в тази сесия от кампанията след същите на Ботев Пловдив – Славия и Лудогорец – Спартак Варна.

Под Аязмото днес домакините и тимът от Северозапада, които започнаха общо със 16 чужденци, си размениха по едно попадение в началото.

Испанецът Алберто Салидо откри резултата за Берое в 7-ата минута с 8-ото си попадение за сезона, но 9 минути по-късно нигериецът Филип Ежике изравни за 1:1.