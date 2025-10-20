Ш ампионът Рилски спортист победи Черно море с 96:84 (22:22, 25:19, 18:27, 31:16) в най-интересния мач от 3-тия кръг на баскетболното първенство, игран в зала "Арена СамЕлион" в Самоков. Така тимът на домакините е с пълен актив и излезе начело в класирането, като нанесе първо поражение на варненци.

Американците Джейлън Томас и Камау Стоукс поведоха Рилски спортист към победата. Първият направи дабъл-дабъл - 19 точки и 12 борби, вторият добави 17 точки, 2 борби и 3 асистенции.

Най-резултатен в срещата бе друг янки, но от Черно море - Алонзо Гафни, който наниза 22 точки, спечели и 8 борби. Сънародникът му Ламонт Уест реализира 16, а Николай Стоянов - 14 за варненци, които са носители на Купата на България.