О т Спартак Варна благодариха на хората, които до този момент са се включили в кампанията за спасението на клуба. Както е известно, има възможност "соколите" да останат без лиценз и именно затова от ръководството пуснаха 1000 карти на цена от 1000 лева. Дотук сумата, която е събрана, е над 50 000 лв. До 21 октомври (вторник) Спартак трябва да представи документи за липса на просрочени задължения към персонала и НАП, за да остане в Първа Лига.

Ето какво написаха варненци:

"Соколи! Кипи неуморен труд както в магазина на стадиона, така и зад компютъра в офиса. ОГРОМНО БЛАГОДАРИМ от нас на всички, отзовали се на нашия призив за подкрепа в кампанията "Аз съм Спартак".

На снимките в тази публикация виждате само част от хората, които днес дойдоха в магазина, за да участват в кампанията. Първият човек дойде съвсем малко след отварянето на феншопа – казва се Веселин Миланов и дойде на стадиона в първите минути след 9 часа. Първите три дарения получихме още снощи и рано тази сутрин по банков път.

Не можем да обработим достатъчно бързо всички постъпили дарения поради наплива, който се получи днес.

Надяваме се, че вече сте видели част от благодарствените публикации в официалната страница. Държим да отбележим, че вие виждате хора, дарили преди часове, поради това несмогване с обработката. Имаме потвърдени още много непубликувани дарения, а новите постъпления се увеличават, докато пишем този текст.

Соколи, доказахте, че стоите гордо на футболната карта на България.

