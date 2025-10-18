Л удогорец направи нова грешна стъпка. "Орлите" завършиха 1:1 у дома срещу Спартак Варна. Това е пети хикс за отбора от началото на сезона и това със сигурност дава възможност на Левски за върха в класирането. След този мач шампионите имат 23 точки на третото място. Толкова имат ЦСКА 1948 и Локо Пловдив, докато Левски е с 26, а утре "сините" имат шанс да увеличат преднината си на върха, ако бият Черно море. Спартак е седми с 13 точки.

След по-малко от 60 секунди игра "соколите" погледнаха първи към вратата на съперника. Шанде проби по левия фланг и стреля, но несполучливо. В следващия около четвърт час не се случи почти нищо интересно на терена. Домакините имаха шанс едва в 20-ата минута, когато удари на Станич и Текпетей бяха последователно блокирани от капитана Ангел Грънчов.

А в 27-ата минута Шанде намери мрежата на Хендрик Бонман с нисък изстрел в долния десен ъгъл. Крилото получи около дъгата на наказателното и оттам бе безпощаден - 1:0 за "соколите". След това Ковальов и Машадо се сблъскаха тежко във въздуха, а в продължение на няколко минути на стража бе оказвана медицинска помощ.

Домакините нанесоха своя удар малко след почивката. Тогава влезлият от пейката Ивайло Чочев намери с хитър пас Петър Станич. Сръбският атакуващ халф матира вратаря Максим Ковальов за 1:1.

Лудогорец можеше да поведе, ако Ерик Биле не бе нацелил напречната греда с глава в 70-ата минута. Нападателят изпревари Чочев, за да успее да играе с топката. В ответната атака изстрел на Дамян Йорданов мина встрани от вратата.

Лудогорец имаше още шансове за гол да края на мача, но това така и не стана. "Орлите" продължават с неубедителните си игри. Сега въпросът е ще хвърчи ли перушина?

