Д нес стана ясно, че бившият президент на БФC Бoрислав Михайлoв е приет по спешност в болница с инсулт, като в първите часове нямаше информация какво е състоянието му. Преди броени минути обаче излезе информация, че в момента е контактен и адекватен, и няма увреждания на тялото.
Бившият вратар ще остане няколко дни под строг медицински контрол. Лекарите правят всичко възможно, за да овладеят ситуацията и да не се стигне до по-тежки последствия в резултат на кръвоизлива, който е получил.
