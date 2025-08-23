Пловдивските "смърфове" се бориха със зъби и нокти и накрая свалиха Черно море от първото място

Л окомотив Пловдив отмъкна точка от Черно море в добавеното време пред 2000 души на ст. "Тича" във Варна, като с хикса 1:1 попречи на "моряците" да излязат на първо място в шестия кръг на Първа лига пред Лудогорец и Левски. Домакините откриха резултата през първата част чрез Георги Лазаров, а във втората минута от добавеното време в края Адриан Кова донесе точката на пловдивчани.

Черно море оглавяваше временно класирането малко повече от час - между 29-та и 92-та мин.

Хиксът остави двата отбора с по 12 точки зад лидерите Лудогорец и Левски, чиито мачове бяха отложени заради участието им в плейофите в евротурнирите.

Първата сериозна възможност в мача бе за гостите в 20-ата минута, когато Каталин Иту пусна прострелен пас успоредно на голлинията, а Франсиско Политино стреля неточно от втора греда.

В 29-ата минута Черно море откри резултата. Асен Дончев центрира отдясно в наказателното поле на Локомотив, а Георги Лазаров засече топката с глава и вкара за 1:0.

В 32-ата минута гостите можеха да изравнят резултата. Димитър Илиев изведе сам срещу вратаря на домакините Пламен Илиев Каталин Иту, но стражът на Черно море успя да спаси.

В 92-ата мин. десният бек от Венесуела Адриан Кова се възползва от разбъркване в наказателното поле на Черно море и вкара изравнителен гол, с който донесе точката на Локомотив Пловдив и попречи на Черно море да оглави временно класирането поне за една седмица.

Първа лига, шести кръг, събота:

Монтана - Септември - 2:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54

Черно море - Локомотив Пловдив 1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Георги Лазаров 29, 1:1 Адриан Кова 90+3

в неделя:

от 17:45 часа:

Добруджа - Ботев (Враца)

от 20:15 часа:

ЦСКА София - ЦСКА 1948

в понеделник от 19:00 часа:

Славия - Арда

от петък:

Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0

Берое - Лудогорец - отложен

Ботев (Пловдив) - Левски - отложен

временно класиране:

1. Лудогорец 5 4 1 0 11:1 13 точки

2. Левски 5 4 1 0 11:2 13

3. Черно море 6 3 3 0 11:4 12

4. Локомотив Пловдив 6 3 3 0 6:3 12

5. Локомотив София 6 2 4 0 6:2 10

6. ЦСКА 1948 5 3 1 1 7:5 10

7. Добруджа 5 2 0 3 6:7 6

8. Арда Кърджали 4 1 2 1 6:2 5

9. Берое 5 1 2 2 5:9 5

10. Монтана 6 1 2 3 4:11 5

11. Ботев Враца 5 0 4 1 3:4 4

12. Спартак Варна 6 0 4 2 4:7 4

13. Ботев Пловдив 5 1 1 3 4:10 4

14. ЦСКА Сф 4 0 3 1 2:3 3

15. Септември Сф 6 1 0 5 6:15 3

16. Славия 5 0 1 4 4:11 1

Източник: БТА