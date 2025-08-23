Л окомотив Пловдив отмъкна точка от Черно море в добавеното време пред 2000 души на ст. "Тича" във Варна, като с хикса 1:1 попречи на "моряците" да излязат на първо място в шестия кръг на Първа лига пред Лудогорец и Левски. Домакините откриха резултата през първата част чрез Георги Лазаров, а във втората минута от добавеното време в края Адриан Кова донесе точката на пловдивчани.

Черно море оглавяваше временно  класирането малко повече от час - между 29-та и 92-та мин.

Хиксът остави двата отбора с по 12 точки зад лидерите Лудогорец и Левски, чиито мачове бяха отложени заради участието им в плейофите в евротурнирите. 

Първата сериозна възможност в мача бе за гостите в 20-ата минута, когато Каталин Иту пусна прострелен пас успоредно на голлинията, а Франсиско Политино стреля неточно от втора греда.

В 29-ата минута Черно море откри резултата. Асен Дончев центрира отдясно в наказателното поле на Локомотив, а Георги Лазаров засече топката с глава и вкара за 1:0.

В 32-ата минута гостите можеха да изравнят резултата. Димитър Илиев изведе сам срещу вратаря на домакините Пламен Илиев Каталин Иту, но стражът на Черно море успя да спаси.

В 92-ата мин. десният бек от Венесуела Адриан Кова се възползва от разбъркване в наказателното поле на Черно море и вкара изравнителен гол, с който донесе точката на Локомотив Пловдив и попречи на Черно море да оглави временно класирането поне за една седмица.

Първа лига, шести кръг, събота:

Монтана - Септември - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54

Черно море - Локомотив Пловдив 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Лазаров 29, 1:1 Адриан Кова 90+3

в неделя:
от 17:45 часа:
Добруджа - Ботев (Враца)

от 20:15 часа:
ЦСКА София - ЦСКА 1948

в понеделник от 19:00 часа:
Славия - Арда

от петък:
Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0

Берое - Лудогорец - отложен
Ботев (Пловдив) - Левски - отложен

    временно класиране:
 1. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13 точки 
 2. Левски              5   4  1  0  11:2  13
 3. Черно море          6   3  3  0  11:4  12 
 4. Локомотив Пловдив   6   3  3  0   6:3  12
 5. Локомотив София     6   2  4  0   6:2  10
 6. ЦСКА 1948           5   3  1  1   7:5  10
 7. Добруджа            5   2  0  3   6:7   6 
 8. Арда Кърджали       4   1  2  1   6:2   5
 9. Берое               5   1  2  2   5:9   5
10. Монтана             6   1  2  3   4:11  5 
11. Ботев Враца         5   0  4  1   3:4   4
12. Спартак Варна       6   0  4  2   4:7   4
13. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4
14. ЦСКА Сф              4   0  3  1   2:3   3
15. Септември Сф     6   1  0  5   6:15  3
16. Славия              5   0  1  4   4:11  1 

