О громното напрежение в Славия, което избуя след равенството с Берое (0:0) може да вземе жертва. Това ще бъде треньорът Златомир Загорчич, чийто стол ще се разклати много сериозно, ако „белите“ не победят Спартак Вн в неделя. Славия се представя ужасно от началото на сезона, като заема срамното предпоследно място с едва 6 точки от 9 мача, като толкова има и пълният с младоци тим на Септември Сф.

Вече на няколко пъти Заги, който е любимец на феновете, запазва поста си, въпреки, че нивото на Славия спада с всеки изминал сезон. Сега Венци Стефанов може да прибегне до тази сериозна рокада, защото не иска отборът му да бъде замесен в битката за оцеляване, което е унизително за историята и традициите на „белите“.

„Искам да се извиня на всички хора, които са видели тези неща. Най-болезненото нещо в случая беше, че споменаха името на покойната ми майчица, аз излязох извън нерви и реагирах. Сульо и Пульо, да се държи като някой гамен, това няма да се получи повече. Единственият начин е да действам с малко по-крути мерки. Те държат да остане този треньор и скандират „Заги“, „Заги“. Той е казал, че отборът не е физически добре подготвен. Кой го подготвя този отбор“, пита риторично Стефанов в интервю за БНТ.

Ръководителят на клуба отказа да каже, дали старши треньорът Златомир Загорчич ще се раздели с клуба при следващ слаб резултат. „Ще видим. Ако си мъж трябва да си вършиш работата и да имаш отговорност. Не може треньорът да прехвърля отговорността върху ръководството. Не може да викаме, няма проблем, утре ще бъде по-добре. С молитва не става, а става с мотика“, смята президентът на Славия.

Още новини четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX