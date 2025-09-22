В ременният старши треньор на ЦСКА – Валентин Илиев, обяви групата на „червените“ за гостуването на Ботев Враца днес. Мачът на стадион „Христо Ботев“ е с начален час 20:30 .
Преди няколко дни Илиев бе назначен за старши треньор на втория отбор на „червените“, но днес ще води първия състав след уволнението на Душан Керкез.
Ето и групата на ЦСКА:
Густаво Бусато, Фьодор Лапоухов, Марин Орлинов, Иван Турицов, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Анжело Мартино, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Адриан Лапеня, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Джеймс Етоо, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Улаус Скаршем, Мохамед Брахими, Кевин Додай, Илиан Антонов, Иван Тасев, Леандро Годой, Йоанис Питас.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE