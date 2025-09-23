В олен Чинков ще е главен съдия на най-интересния мач от предстоящия кръг между Локо Пловдив и Левски. Двубоят между Локо София и ЦСКА е поверен на Красен Георгиев.

Съдийски назначения за срещите от десетия кръг в Първа лига, сезон 2025/26:

25 септември 2025 година, четвъртък, 17:30 часа:

Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ти: Тодор Недялков Киров

ВАР: Мартин Живков Великов

АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Антон Симеонов Генов

26 септември 2025 година, петък, 20:00 часа:

Локомотив Пловдив - Левски

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН:Вихрен Веселинов Манев

27 септември 2025 година, събота, 17:30 часа:

Черно море - Септември София

ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ти: Михаел Петков Павлов

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Георги Димитров Давидов

СН:Георги Генов Нарлев

27 септември 2025 година, събота, 20:00 часа:

Локомотив София - ЦСКА

ГС: Красен Иванов Георгиев

АС1: Красимир Атанасов Атанасов

АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ти: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Димитър Димитров Димитров

АВАР: Васил Петров Минев

СН:Никола Петров Джугански

28 септември 2025 година, неделя, 15:00 часа:

Спартак Варна - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ти: Антонио Тодоров Антов

ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Георги Крумов Виделов

28 септември 2025 година, неделя, 17:30 часа:

Арда Кърджали - Ботев Враца

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ти: Мартин Иванов Марков

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Крум Добринов Стоилов

28 септември 2025 година, неделя, 20:00 часа:

Лудогорец - Монтана

ГС: Георги Петров Стоянов

АС1: Йордан Петров Петров АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ти: Кристиян Николов Колев

ВАР: Владимир Вълков Вълков

АВАР: Георги Димитров Давидов

СН:Кольо Димитров Данев

29 септември 2025 година, понеделник, 20:15 часа:

Берое - Добруджа

ГС: Денислав Йорданов Сталев

АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Мартин Иванов Марков

ВАР: Радослав Петров Гидженов

АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН:Георги Владимиров Игнатов

Съдийската комисия при БФC си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX