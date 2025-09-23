В олен Чинков ще е главен съдия на най-интересния мач от предстоящия кръг между Локо Пловдив и Левски. Двубоят между Локо София и ЦСКА е поверен на Красен Георгиев.
Съдийски назначения за срещите от десетия кръг в Първа лига, сезон 2025/26:
25 септември 2025 година, четвъртък, 17:30 часа:
Ботев Пловдив - ЦСКА 1948
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ти: Тодор Недялков Киров
ВАР: Мартин Живков Великов
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Антон Симеонов Генов
26 септември 2025 година, петък, 20:00 часа:
Локомотив Пловдив - Левски
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН:Вихрен Веселинов Манев
27 септември 2025 година, събота, 17:30 часа:
Черно море - Септември София
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Михаел Петков Павлов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Георги Димитров Давидов
СН:Георги Генов Нарлев
27 септември 2025 година, събота, 20:00 часа:
Локомотив София - ЦСКА
ГС: Красен Иванов Георгиев
АС1: Красимир Атанасов Атанасов
АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Васил Петров Минев
СН:Никола Петров Джугански
28 септември 2025 година, неделя, 15:00 часа:
Спартак Варна - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ти: Антонио Тодоров Антов
ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Георги Крумов Виделов
28 септември 2025 година, неделя, 17:30 часа:
Арда Кърджали - Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Мартин Иванов Марков
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Крум Добринов Стоилов
28 септември 2025 година, неделя, 20:00 часа:
Лудогорец - Монтана
ГС: Георги Петров Стоянов
АС1: Йордан Петров Петров АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Кристиян Николов Колев
ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Георги Димитров Давидов
СН:Кольо Димитров Данев
29 септември 2025 година, понеделник, 20:15 часа:
Берое - Добруджа
ГС: Денислав Йорданов Сталев
АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Мартин Иванов Марков
ВАР: Радослав Петров Гидженов
АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН:Георги Владимиров Игнатов
Съдийската комисия при БФC си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
