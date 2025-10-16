В ременно изпълняващият длъжността кмет на Варна и зам.-кмет с ресори образование, младеж и култура – Павел Попов, дари 1000 лева по кампанията за спасението на Спартак Варна.

В резултат на това Попов получи специален сертификат и карта „Аз съм Спартак“.

Ето какво написа Попов на страницата си във Facebook:

„Днес посетих клубния магазин на ФК Спартак Варна и се включих в дарителската инициатива "Аз съм Спартак". Целта на инициативата е да бъдат събрани 1000 дарения по 1000 лева, които да помогнат на клуба да покрие спешни задължения, наследени от новото ръководство.

Преди няколко седмици, на заседание на комисия "Младежки дейности и спорт" заявих, че Спартак се радва на любовта на поне половината варненци, а задача на ръководството на клуба е да намери начин да монетизира тази любов. Насмешките, които предизвиках тогава у съветниците от партия Възраждане, бяха поредното доказателство за непригодността на партийната им идеология към съвременния свят. Радвам се, че новото ръководство на футболния клуб е тръгнало по правилния път - да потърси опора в привържениците. Призовавам всеки, който има възможност, да се включи в дарителската инициатива!

Дарението е личен жест. То няма отношение към готовността ми като изпълняващ функциите на кмета да изпълня решението на Общинския съвет за отпускане на извънредна финансова помощ за клуба в размер на 550 000 лв. Както обявих още при приемането му, това решение ще бъде изпълнено тогава, когато получим потвърждение от Министерство на финансите за неговата законосъобразност. Все още нямаме потвърждение за това от МФ; предвид приближаващия срок за плащания от страна на клуба към НАП, утре настойчиво ще напомним, че очакваме отговор на запитването си“.