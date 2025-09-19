Ф утболистът на ЦСКА Кевин Додай развесели публиката по време на мача между Адра и "червените". През първото полувреме на срещата албанският футболист опита да шутира, но чукна топката с левия си крак, след което тя се премести и десният му крак замахна силно в нищото.

Последва контраатака на тима на Александър Тунчев, но до голова опасност пред вратата на Фьодор Лапоухов не се стигна.

И тук логично феновете на ЦСКА си задават въпроса: За това ли клубът плаща милиони за заплати? За 2024 г. ЦСКА е дал 21 млн. лева за месечни възнаграждения, а резултати няма никакви.