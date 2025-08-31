Б ългарският национал Димитър Митов и Абърдийн инкасирахаа трета поредна загуба от началото на сезона във Висшата лига на Шотландия. 4 дни преди да излезе срещу европейския шампион Испания в София на старта на световните квалификации, вратарят на представителната ни гарнитура записа цял мач в домакинството на Фолкърк, завършило 0:1.

В неделния следобед на „Питодри” единствения гол реализира Кирел Уилсън четвърт час преди.

Абърдийн игра с човек по-малко от 43-тата минута, когато Ники Девлин получи директен червен картон.

Загубата на „доновете“ щеше да е разгромна, ако не бе Митов, който направи 8 спасявания.

Абърдийн, който миналото лято бе на върха в класирането заедно със Селтик, сега е на последното място без спечелена точка.