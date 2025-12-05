И мето „Анфийлд“ вече не плаши съперниците на Ливърпул, а мърсисадци много помагат за това. Тимът, воден от Арне Слот, за пореден път разочарова на собствения си стадион, като завърши 1:1 с новака Съндърланд и не спечели в трети пореден мач за първи път от сезон 2020/21. Това бе първо равенство, което Ливърпул постига в седемте си двубоя у дома през сезона във Висшата лига. Към тях трябва да се добавят и четирите поражения и само двата успеха. Паритетът озадачи дори и мениджъра на „черните котки“ Режи льо Бри, който сподели след мача, че не е очаквал футболистите му да получат толкова свободно пространство.

За сравнение - през миналата кампания „Анфийлд“ сам побеждаваше опонентите на Ливърпул. Стадионът беше като непревземаема крепост, горящ котел, заобиколен от 60-хилядна яростна домакинска публика, която вдъхновяваше и даваше необикновени сили на любимците си. В 17-те си домакински срещи отборът на Арне Слот спечели 14 от тях и загуби само веднъж по пътя към 20-ата титла.

Кристъл Палас, Нотингам Форест и ПСВ бяха последните 3 тима, които си тръгнаха с пълния комплект точки от „Анфийлд“, като головата разликата на английския шампион бе 1-10. Очакваше се, че „червените“ ще реагират подобаващо в следващия си домакински мач, предвид и успеха над Уест Хям в Лондон в предишния кръг, но това не стана.

