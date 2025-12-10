Б арселона победи Айнтрахт Франкфурт с 2:1 в мач от шестия кръг на основната фаза в Шампионска лига. В герой за каталунците се превърна Жул Кунде, който вкара и двата гола за успеха в 51-ата и 54-ата минути. През първата част Ансгар Кнауф (21) даде аванс на "орлите". За каталунците това беше първи мач в турнира на реконструирания "Камп Ноу". С успеха тимът на Ханзи Флик прекъсна серията си от два мача без победа и събра 10 точки, които отреждат на "блаугранас" 14-о място във временното класиране. Айнтрахт е с четири точки на 30-о място и с все по-малки шансове за продължаване напред.

В 11-ата минута Роберт Левандовски засече центриране отляво и прати топката във вратата, но голът му беше отменен заради засада. Малко след това Цетерер изби удар на Жерар Мартин. В 21-ата минута Айнтрахт изненадващо поведе. Натаниел Браун отне топката в центъра и подаде към Ансгар Кнауф. Той напредна с топката и с прецизен удар в долния ляв ъгъл вкара за 0:1.

На полувремето в игра се появи Маркъс Рашфорд на мястото на Фермин Лопес и това веднага даде резултат. В 50-ата минута англичанинът центрира към далечната греда, където Жул Кунде с глава изравни.

Три минути по-късно французинът се превърна в герой за каталунците, след като беше най-съобразителен след центриране на Ламин Ямал и вкара за 2:1.

