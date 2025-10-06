Е дин от най-известните мексикански нападатели от новия век – 45-годишният Омар Браво, беше арестуван по подозрение в сексуално насилие над непълнолетна. Бившият национал на Мексико, който има 66 мача с екипа на страната си, е бил задържан при полицейска операция в родината си, окован в белезници.

Според прокуратурата на щата Халиско Браво е „малтретирал тийнейджърка няколко пъти през последните месеци“. Разследващите уточняват, че е възможно той да е извършвал подобни действия и преди.

Браво е легенда на местния клуб Гуадалахара, за който в три различни периода изиграва 382 мача и реализира 132 гола.

Кариерата му преминава и през САЩ, където носи екипите на Спортинг Канзас Сити, Северна Каролина и Финикс Райзинг. На клубно ниво има общо 536 двубоя и 169 попадения.

С националния отбор на Мексико Браво записва 66 срещи и отбелязва 15 гола в периода 2003–2013 г. Той участва и на Мондиал 2006, където Мексико отпада на осминафиналите след загуба с 1:2 от Аржентина.

Браво прекратява футболната си кариера през 2020 г., след което работи за кратко като треньор в клуба Аризона Монсун.