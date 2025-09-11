Д исциплинарната комисия към УЕФА наказа Левски заради поведението на феновете. Причината е дискриминационни скандирания на част от привържениците на тима по адрес на играчите на нидерландския АЗ Алкмаар по време на реванша от плейофите в Лигата на конференциите, загубен с 1:4.

Именно поради това от клуба ще трябва да платят 10 000 евро. На Левски е наложена и забрана за продажба на билети в следващото гостуване на тима в евротурнирите.

Както е известно, „сините” приключиха участието си в Европа за този сезон след две загуби от АЗ Алкмаар за влизане в третия по сила евротурнир.

Припомняме, че израелският Апоел Беер Шева, който бе първият съперник на Левски в континенталните клубни турнири този сезон, също получи санкция заради прояви на расизъм от страна на своите привърженици по време на реванша в Унгария от първия квалификационен кръг на Лига Европа.