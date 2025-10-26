П ърви гол в Италия и първи в кариерата му зад граница вкара знаменитият английски нападател Джейми Варди.

38-годишният бивш капитан на Лестър, с който спечели сензационна титла на Висшата лига през 2016-а, взе ФА Къп и стана топреализатор, бе точен за Кремонезе при 1:1 с Аталанта в 7-ия кръг на калчото.

Варди се разписа в 78-ата минута и вдигна на крака трибуните на стадион „Джовани Дзини” във втория си пореден мач като титуляр за „цигуларите” и общо третия му за тях от свободния си трансфер след 13-годишна вярна служба за „лисиците”.

„На седмото небе съм от първия си гол, но поведохме толкова късно, че съм леко разочарован, че не взехме трите точки. Все пак това е стъпка в правилната посока. Чувствам се страхотно. Грижа се за себе си, уверявам се, че правя всичко необходимо за възстановяване и съм възможно най-близо до 100% за всеки мач. Ако мениджърът иска да играя, аз съм напълно готов, а решението е негово. Готов съм по всяко време.

В Серия А играта е по-тактическа и се основава на владеенето на топката. Във Висшата лига всичко е с висока интензивност, бързо темпо, обикновено атака след атака. Тук имаш повече време с топката, трябва да си сигурен, че си на правилната позиция. Играем 11 срещу 11, всеки може да победи всеки, така че докато сме напълно концентрирани, знаем, че можем да печелим точки, независимо срещу кого играем.

На италиански знам само основните неща – добро утро, благодаря, числата, но от следващата седмица започвам уроци, така че се надявам това да ми помогне да напредна с езика. Трябва да го науча, защото и децата ми го учат, а не мога да позволя те да го направят преди мен, иначе ще ми се подиграват!“, коментира след срещата Джейми Варди, който в Кремонезе носи №10, а не любимата си деветка.

Срещу Аталанта той остана на терена пълни 90 минути и получи и жълт картон, който бе негов втори пореден в Серия А.