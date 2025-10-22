О громна трагедия разтърси Манчестър Сити и феновете на отбора часове преди мач от Шампионска лига срещу испанския Виляреал. 35-годишен привърженик на „гражданите“ е бил намерен мъртъв в курорта Бенидорм, който се намира на около 130 мили от Виляреал.

Според информация на „Манчестър Ивнинг Нюз“, безжизненото тяло на Гай Брадшоу е било намерено в леглото от негов приятел, с който двамата е трябвало да гледат на живо двубоя във вторник вечер.

35-годишният Брадшоу, баща на едно дете, от Уитъншоу, е собственик на фирма за почистване на килими. Той оставя след себе си 11-годишна дъщеря, майка си Жанет, брат си близнак Кейн и по-малкия си брат Зак.

Причината за смъртта на привърженика все още не е потвърдена, но от семейството му обявиха пред медиите, че за момента няма следи за насилствена смърт.

Брадшоу е трябвало да гледа мача между Виляреал и Сити заедно с баща си, който пътувал за Испания по-късно през деня.

Според братовчедката на загиналия фен, пътуването е било организирано в последния момент и Брадшоу не е имал валидна застраховка,

От Манчестър Сити потвърдиха за трагедията с кратко съобщение в социалните мрежи.

„Дълбоко сме натъжени от кончината на Гай Брадшоу, привърженик на Сити, който трагично почина в Испания преди мача на отбора срещу „Виляреал“ снощи. Всички в клуба изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство, приятели и фенове в този труден момент. Веднъж „Син“, завинаги „Син“.“

Създадена е и дарителска страница за подпомагане на семейството на Гай Брадшоу.