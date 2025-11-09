М анчестър Сити се завърна с гръм и трясък. "Гражданите" хвърлиха здрав бой на Ливърпул - 3:0 в дербито от 11-и кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд (30), Нико Гонсалес (45+3) и Жереми Доку (63) вкараха за "небесносините" в мач номер 1000 на Гуардиола в кариерата.

Норвежецът изпусна дузпа, а гол на Ливърпул бе отменен заради засада. "Имаха един-два шанса. Но водихме темпото. Спечелихме срещу действащия шампион. Това е невероятно. Райли бе много добър", заяви Пеп след срещата.

Преди това българинът Игор Тиаго блесна с нови 2 гола за победата на Брентфорд над Нюкасъл с 3:1.