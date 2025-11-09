П еп Гуардиола ще запише своя мач №1000 като треньор, а това перфектен повод да погледнем към неговата статистика. Числата показват, че испанецът има 715 победи във всички турнири, откакто дебютира начело на втория отбор на Барселона през 2007 година. Равенствата са 156, а загубите – 128. Гуардиола е спечелил общо 12 шампионски титли с Барселона, Байерн и Манчестър Сити. Има 14 купи на страната и три пъти е триумфирал в Шампионската лига. „Числата наистина са невероятни. Това е изключително трудно и съм сигурен, че няма да го повторя, ако започна отначало“, заяви Гуардиола в навечерието на мача с Ливърпул.

Гуардиола промени съвременния футбол и много треньори се опитват да копират стила му. Преди няколко години стана първият треньор, който достига 100 точки във Висшата лига, спечели домашен требъл, както и четири поредни шампионски титли. „Над 70% победи означава, че на всеки 10 мача печелим седем. Това е възможно, защото съм в Барселона, Байерн и Сити с играчите, които имам. Освен това, това е резултат от много упорита работа. Посвещение, страст, любов – в това никой не може да ме надмине. Обичам да разглеждам внимателно тайните на това, което можеш да направиш на противниците, да убеждавам играчите и да действаме заедно. Играчите винаги ме следват. Винаги“, сигурен е Гуардиола. Попитан за реакцията си, след като някои го нарекоха най-великия мениджър на всички времена, Гуардиола отговори с усмивка: „Те са напълно прави!“.

Кои са най-удобните и най-неудобните му съперници – четете в днешния брой на „Мач Телеграф“