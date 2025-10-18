Е рлинг Халанд отново стана герой за Манчестър Сити. Норвежецът победи Евертън с 2:0 на „Етихад“ в мач от осмия кръг от Висшата лига с два гола. „Гражданите“ временно се качиха на върха в класирането с 16 точки, с равен актив с Арсенал и една пред Ливърпул и Борнемут, а „карамелите“ са девети с 11.

В 24-ата минута Ман Сити бе близо до попадение, след като Холанд се ориентира добре в наказателното поле и стигна до центрирана топка от статично положение, норвежецът скочи около точката на дузпа и нанесе удар с глава, който обаче разтресе напречната греда.

След като през първата част голове не паднаха, в 58-ата минута Сити излезе напред в резултата. Нико О‘Райли преодоля играч на Евертън и центрира отлично за Ерлинг Холанд, който се освободи от пазача си и с глава забоде топката зад гърба на Джордан Пикфорд за 1:0. Само пет минути след това Манчестър Сити удвои аванса си и на практика сложи точка на спора. Савиньо плъзна топката към Ерлинг Холанд, той се стрелна в наказателното поле и с хубав шут по земя отново се разписа - 2:0. До края на срещата повече голове не паднаха.

