Р еал Мадрид започна похода си в Шампионската лига с успех, съчетан с ново забележително постижение

На „Сантиаго Бернабеу“ „белите“ надвиха Олимпик Марсилия с 2:1 в среща, която ще бъде запомнена най-вече заради двете отсъдени дузпи в тяхна полза.

Мачът се оказа далеч от безпроблемен за домакините и предизвика оживени дискусии. Решенията на съдията при наказателните удари, особено при втория, породиха сериозни спорове и анализи в световния футбол. Въпреки всичко, Реал успя да запази аванса си и да прибави ценни три точки към актива си.

Освен победата, мадридският колос вписа и нов рекорд в историята на турнира. След отсъдените два наказателни удари срещу Марсилия клубът официално стана тимът с най-много изпълнени дузпи в Шампионската лига от създаването ѝ през 1992-а година. „Лос Бланкос“ вече имат 63 наказателни удара, с което задминаха досегашния лидер Байерн Мюнхен, който остава със 62.

Подреждането изглежда така:

Реал Мадрид – 63 дузпи

Байерн Мюнхен – 62 дузпи

Барселона – 56 дузпи

Манчестър Сити – 37 дузпи

Арсенал – 36 дузпи