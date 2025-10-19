М анчестър Юнайтед победи Ливърпул с 2:1 насред неговия „Анфийлд” в 245-ото издание на супердербито на английския футбол.

Облечени изцяло в бяло, отдавна неубедителните „червени дяволи” сразиха своя вечен опонент и действащ шампион, с който имат еднакъв брой титли – по 20, за първи път като гости от 17 януари 2016-а. Успехът е може би и най-големият за португалския мениджър на Юнайтед Рубен Аморим, поел тима преди година.

Поражението пък удължи кризата при „червените” от града на Бийтълс на 4 последователни загуби във всички турнири.

Браян Мбаумо смълча трибуните край река Мърси още във 2-рата минута, а Коди Гакпо изравни в 78-ата. И когато всички бяха сигурни, че Ливърпул ще направи поредния си късен обрат, отнякъде в наказателното поле се появи почти комичният защитник Хари „Главата” Магуайър, който вкара именно с глава.

В ранния неделен мач Тотнъм загуби също с 1:2 вкъщи от Астън Вила.

Така на върха във Висшата лига след 8 кръга е Арсенал с 19 точки, втори е Манчестър Сити с 16. Ливърпул с 15 вече е трети. Юнайтед, който миналата кампания завърши точно над чертата на изпадащите, се изкачи на девета позиция с 13 пункта.

Ето и всички неделни резултати:

Тотнъм - Астън Вила 1:2

Ливърпул - Манчестър Юнайтед 1:2