Д есет кръга от Висшата лига вече са в историята, а прогнозите на феновете и футболните анализатори за съдбата на отборите в края на сезона вече са факт. Разбира се, най-голям интерес предизвиква въпросът кой ще е новият шампион. В навечерието на 11-ия рунд на английския елит Арсенал е лидер в подреждането с 25 точки и води с 6 пред втория Манчестър Сити. Дали най-накрая „артилеристите“ ще вдигнат трофея след 22-годишна пауза? Бърз преглед на развитието на сезоните през този век показва, че титлата не е гарантирана за Арсенал. В последните 26 сезона има 12 случая (46%), в които лидерът след 10-ия кръг триумфира и в края на сезона.

По-неприятна за „артилеристите“ е една по-скорошна тенденция - в последните 5 кампании само Ливърпул е успявал да удържи лидерската си позиция и да триумфира в края на сезона (2024/25).

От тимовете, допълващи челната тройка след 10 рунда, вторите ликуват с титлата четири пъти, а третите – в пет случая. Интересно е, че Манчестър Юнайтед (2008/09) и Манчестър Сити (2020/21) могат да се похвалят с отличието, когато са били на шестото място. Именно „гражданите“ са и единственият състав от последната декада, който става шампион, когато е бил извън Топ 3, преди да е изминала 1/3 от кампанията.

Още четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX