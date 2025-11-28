А нглийският шампион Ливърпул може да се опита да върне спешно Юрген Клоп, ако клубното ръководство вземе решение да освободи Арне Слот, написа по-рано в петък The Sun. 58-годишният германец, който напусна „Анфийлд" през лятото на 2024-а година и бе заменен именно от Слот, се очертава като основен вариант в случай, че търпението към нидерландския специалист бъде окончателно изчерпано.

Клоп, който в момента заема позицията глобален ръководител на футболната структура в системата на Ред Бул, вероятно би получил предложение да поеме тима само до края на сезона, при евентуално запитване от страна на клуба. Изданието посочва, че дългосрочната цел на собствениците от Fenway Sports Group остава настоящият предводител на европейски клубен първенец Луис Енрике.

Въпреки негативните резултати, Слот уверено заяви, че продължава да се ползва с подкрепата на американските собственици. Това идва на фона на болезнена серия от девет поражения в последните дванадесет срещи, което е най-слабият период на тима от сезон 1953/1954, т.е. от 71 години насам. Последното разочарование настъпи в Шампионската лига, където Ливърпул беше унижен с 1:4 у дома от ПСВ Айндховен.

„Червените“ загубиха и последните си три двубоя с разлика от минимум три гола, нещо невиждано от декември 1953-а година. Въпреки това Слот запази спокойствие на пресконференцията си в четвъртък и увери, че комуникацията с ръководството е постоянна, а доверието остава.

По информация на The Sun обаче, част от ръководните фактори в Ливърпул вече обсъждат ситуацията, притеснени, че треньорът губи контрол върху съблекалнята. След рекордните 426 милиона паунда, вложени в трансфери през лятото, тимът изненадващо се срина за отрицателно време и изглежда без идея и самочувствие.

Шефовете възнамеряват да дадат още време на Слот до Нова година, преди да вземат окончателно решение. Но ново поражение в неделя срещу Уест Хем Юнайтед може да ускори процесите и да засили натиска върху ръководството да действа. Феновете вече демонстрираха недоволството си, освирквайки отбора при последния съдийски сигнал срещу ПСВ.

Освен спортните съображения, на дневен ред стои и финансовият риск. След огромните инвестиции, включително закупуването на Александър Исак за 130 милиона паунда от Нюкасъл Юнайтед, само още няколко негативни резултата може да поставят под въпрос класирането на отбора към елиминациите на Шампионската лига. Предстоят тежки визити срещу Интер и Олимпик Марсилия, а евентуално изпускане на квота за участие в турнира догодина би означавало загуба от минимум 53 милиона паунда.

В този контекст името на Юрген Клоп отново изплува като възможно спасение. Германецът, който прекъсна 30-годишната суша за титла на „червените“ през 2020-а година, остава символ на най-силните години от съвременната история на клуба. Въпросът е дали Ливърпул ще посмее да върне човека, който превърна отбора в европейски и английски колос и дали самият Клоп би приел ново предизвикателство на „Анфийлд“, макар и в краткосрочен план.

