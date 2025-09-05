Н ационалният селекционер на Испания Луис де ла Фуенте успокои опасенията относно евентуална контузия на гърба на Ламин Ямал, след като звездата на Барселона беше изваден от игра срещу България снощи. "Ла Фурия" откри кампанията си в София с лесна победа с 3:0, постигната с голове през първото полувреме. Сега за европейските шампиони предстои гостуване в Коня на Турция в неделя от 21:45 часа. Треньорът на Испания отбеляза, че играчите му са "разстроени“ от неспособността си да увеличат преднината. Мерино удари гредата, а Ламин Ямал също пропусна чиста възможност да го направи.

"Ужасно взискателни сме, най-вече играчите. Те бяха разстроени от второто полувреме. Трябва да се приеме всичко като цяло.“ В неделя вечер "Ла Роха" се изправя срещу Турция, която спечели първия си мач срещу Грузия с 3:1 в Коня. "Ще бъде мач от малко по-високо ниво и по-взискателен за нас. Трябва постоянно да се подобряваме и това е, което търсим. Неделя ще бъде такава. Това е сложен и комплексен месец и определено ще трябва да предприемем стъпките, които обикновено предприемаме. Да бъдем самокритични е много важно“, каза още 64-годишният специалист. Турция и Испания са с по една победа от първите си срещи и двубоят в неделя може да даде едноличен лидер на групата и фаворит за директно класиране.

Де ла Фуенте потвърди след мача, че всички негови играчи са завършили мача "здрави“. Относно Ламин Ямал, който беше изваден през второто полувреме от игра заради оплакванията от проблеми с гърба, наставникът потвърди пред радио "Cadena SER", че той би трябвало да бъде на разположение за мача им с Турция.

