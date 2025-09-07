Е дин от капитаните на националния отбор на България Антон Недялков коментира представянето срещу Грузия. „Грузинците изиграха по-добре ситуациите от нас. Имаха малко повече късмет. Изиграхме много по-добър мач, отколкото срещу Испания, но има още много работа. Доста неща – индивидуалност, колектив, отборна игра. Може би затова се допускат такива нелепи голове“, каза Недялков.

ЗАШЛЕВИХА НИ ТРОЙКА И В ТБИЛИСИ!

„Аз смятам, че като цяло нивото на българския футбол не е толкова добро. Ако гледаме реално, не може само 2-3 отбора в България да дърпат каруцата и да очакваме развитие. Трябва да се налагат българските играчи, да им се дава повече игрово време, за да се развиваме като национален отбор. Виждате, че при всички национални тимове половината футболисти играят в Европа. Нашите къде играят? Нямам нищо против клубовете, но трябва да имаме добри играчи в националния отбор, които да показват класа, за да се надиграваме. Да, отборната игра и характерът са важни, но трябва да развиваме играчите по някакъв начин“, добави защитникът на Лудогорец.

Той коментира и представянето на двамата млади футболисти Росен Божинов и Емил Ценов. „Това е пътят – не трябва да спират да работят и да искат да се развиват. Виждам в тях качества. Ако продължат да работят, имат много добро бъдеще и ще бъдат основен фактор и стълб в защитата на България“, завърши Антон Недялков.

