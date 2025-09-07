Б ългария допусна втора поредна загуба с 0:3 в световните квалификации. Националите ни паднаха от Груция със същия резултат, с който отстъпиха на Испания преди няколко дни на Националния стадион „Васил Левски“. Този път под проливния дъжд в Тбилиси обаче имаше някои положителни неща в началото на мача, но това отново бе крайно недостатъчно.

ИЛИАН ИЛИЕВ ОПРЕДЕЛИ ТРИТЕ ГОЛА КАТО ПОДАРЪК

Противно на очакванията България започна много по-добре мача. Момчетата на Илиан Илиев влязоха с хъс и бяха агресивни в първите минути. Още в петата минута Радослав Кирилов центрира в наказателното поле, където Марин Петков стреля с глава, но Гиорги Мамардашвили реагира много добре и отрази изстрела му. Това беше и брилянтен шанс да поведем. След това имахе още няколко влизания към вратата на противника, но не успяхме да ги материализираме.

Антон Недялков: Не може само 2-3 отбора да дърпат каруцата

Постепенно обаче грузинците обърнаха игра. И те поведоха в резултата в 30-ата минута, когато Владимир Николов сбърка пас към Минков, който не успя да овладее. Кварацхелия премина покрай Недялков и Минков, стреля през Кристиан Димитров и прати топката под плонжа на Светослав Вуцов, който определено можеше да се намери по-добре и Грузия поведе. И сякаш мачът за България свърши в този момент.

Трябва да поемем отговорност, каза Жоро Миланов. Росен Божинов ядосан

Нямаше и помен от стабилната игра на нашите след този гол. Всичко стана хаотично и логичното се случи. В 44-ата минута Емил Ценов не успя да пресече пас, топката стигна до Жорж Микаутадзе, а той подаде Давиташвили, който разсече защитата на България и намери Ника Гагнидзе, а той покачи резултата на 2:0.

Още от националите: Направихме детински грешки, тонусът падна, след като ни вкараха

След почивката Илиан Илиев извърши две смени. Фабиан Нюрнбергер и Илия Груев замениха Николай Минков и Андриан Краев. Но нищо не се промени, дори напротив. В 65-ата минута Гиорги Кочорашвили отправи изстрел, а Вуцов улови, но изпусна топката и Жорж Микаутадзе при добавката я прати в мрежата му.

Хвича и грузинците май повече се развълнуваха от баскетболната победа на страната

След това дъждът над Тбилиси се усили много и това затрудни домакините.

Така България е на последно място в групата. Следващият ни мач е 11 октомври у дома срещу Турция, а три дни предстои плашещо гостуване на Испания!

СЪСТАВИ

Грузия: 1. Гиорги Мамардашвили, 2. Отар Какабадзе (83 - 21. Нодар Ломинадзе), 14. Лука Лочошвили, 5. Саба Гогличидзе, 16. Иракли Азаров, 20. Ника Гагнидзе, 15. Анзор Меквабишливи, 6. Гиорги Кочорашвили (77 - 17. Владимер Мамучашвили), 10. Зурико Давиташвили (83 - 11. Саба Лобанидзе), 22. Жорж Микаутадзе (76 - 8. Буду Зивзизадзе), 7. Хвича Кварацхелия - К (77 - 9. Гиорги Гулиашвили)

Резерви: 12. Давит Кереселидзе, 23. Лука Гугешашвили, 3. Саба Квадагиани, 4. Гурам Кашия, 8. Буду Зивзизадзе, 9. Гиорги Гулиашвили, 11. Саба Лобанидзе, 13. Гиорги Гочолеишвили, 17. Владимер Мамучашвили, 18. Гиорги Абуашвили, 19. Гиорги Тситаишвили, 21. Нодар Ломинадзе

Треньор: Вили Саньол

България: 21. Светослав Вуцов, 12. Николай Минков (46 - 7. Фабиан Нюрнбергер), 5. Кристиан Димитров, 2. Росен Божинов, 14. Антон Недялков, 8. Андриан Краев (46 - 4. Илия Груев), 13, Емил Ценов, 16. Марин Петков (79 - 15. Слави Шопов), 17. Георги Миланов - К (67 - 18. Ивайло Чочев), 10. Радослав Кирилов, 22. Владимир Николов (67 - 9. Александър Колев)

Резерви: 1. Димитър Митов, 23. Иван Дюлгеров, 3. Живко Атанасов, 4. Илия Груев, 6. Алекс Петков, 7. Фабиан Нюрнбергер, 9. Александър Колев, 11. Светослав Ковачев, 15. Слави Шопов, 18. Ивайло Чочев, 19. Мартин Минчев, 20. Лукас Петков

Треньор: Илиан Илиев