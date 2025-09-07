Н ационалът Николай Минков заяви, че за мача с Грузия, че тимът е стартирал добре в първите 15-20 минути, но след това са рухнали, тъй като са допуснали детински грешки. Десният защитник каза, че е трудно да се говори след такъв мач. „Мисля, че първите 15-20 минути започнахме добре. След това направихме доста детински грешки, на това ниво отбори като Грузия ги наказават. Показахме слаба концентрация. След първите 15-20 минути рухнахме“, каза Минков. „Не съм я гледал. Мисля, че всеки от нас има вина. Щом сме допуснали гол, не може да се винят дадени играчи. Целият отбор има вина, както за първия, така и за другите голове. За момента това са нашите възможности“.

„Ако трябва да сме честни и се върнем на мача с Испания, те водеха с 3:0 на полувремето, може би не даваха най-доброто от себе си. Тежко е да говоря за такъв мач. Дойдохме с ясната идея да вземем поне точка, не взехме. Грузия са доста силен отбор, но трябва да се покажем на терена, не само в съблекалнята да си говорим. Не искам да коментирам, може да го питате него какво е казал. Горе главите и продължаваме напред“, завърши Минков на въпрос какво е казал Илиан Илиев след мача в Тбилиси.

Съотборникът му Емил Ценов допълни: "Имаше разлика в класите, очевидна. Мачът можеше да тръгне в друга посока, ако бяхме реализирали при 0:0. Допуснахме някои грешки, от които паднаха головете. Падна тонусът на отбора, но беше трудно да се върнем в мача“, коментира защитникът на ЦСКА 1948, който до дни ще бъде трансфериран в Русия. „В тази група е ясно, че трудно могат да се постигат добри резултати. Опитваме се, но трябва да играем футбол, който да е хубав и печеливш“, допълни той.

„С Испания беше трудно дори да ги достигаме в някои моменти. Сега с Грузия имахме своите шансове, започнахме добре мача, доминирахме в началото. Лош развой на събитията. Тежко е, че се получават такива резултати, но за мен е радващо, че съм тук, и се надявам да бъда викан и за следващите лагери“, каза Ценов. Той разкри, че директно ще лети за Русия, за да премине медицински прегледи и да подпише договор с Оренбург.

