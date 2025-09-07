С ветовният шампион Макс Верстапен спечели Гран При на Италия във Формула 1, след като тръгна от първата позиция на „Монца“. Успехът е под номер 3 за Верстапен през тази година и първи от средата на май насам, когато той беше над всички в другото италианско състезание – Гран При на Емилия-Романя на „Имола“.

Втори и трети зад него се наредиха пилотите на Макларън – Ландо Норис и Оскар Пиастри, където се породи известно напрежение в края. Четвърти остана Шарл Льоклер с домакинския тим на Ферари. Между Льоклер и съотборника му Люис Хамилтън се нареди Джорд Ръсел с Мерцедес. Топ 10 допълниха Алекс Албон, Габриел Бортолето, Андреа Кими Антонели и Исак Хаджар.

Световният шампион практически контролираше надпреварата от старта до финала ѝ, триумфирайки с аванс от 19.2 секунди пред Ландо Норис. Британецът беше в епицентъра на нова спорна ситуация в отбора на Макларън, в която потърпевш беше неговият съотборник Оскар Пиастри. Австралиецът успя да прескочи Норис при спиранията на двамата в бокса малко преди финала, благодарение на по-бавното обслужване на британеца. Впоследствие обаче от Макларън наредиха на Пиастри да върне второто място на Норис, което не остави австралиеца много доволен, но той все пак се съобрази с инструкцията и отстъпи позицията на своя съотборник и завърши зад него.

В битката за титлата Пиастри загуби три точки от своя аванс пред Норис, но все пак продължава да има сравнително комфортна преднина от 31 пункта. Трети с пасив от 94 точки спрямо лидера е днешният победител Верстапен.

