Е ксцентричният артист Иво Димчев се е заел с начинанието да разпродаде картините от своя спектакъл „МЕТЧ“.

Цената е 300 евро на бройка, а причината – разходи за концерта „ОФ!20“.

Певецът разкри, че за изявата ще му трябват над 80 000 лв.

„Приятели, разходите за концерта ОФ!20 на 4-ти октомври – наемът на Зала 1, техниката и всичко останало – надхвърлят 80 000 лв. Аз нямам никакви спонсори и честно казано не вярвам, че ще успея да разпродам залата докрай. Така сме ние от субкултурния сектор!

Затова реших да разпродам картините, които нарисувах за моя спектакъл/изложба МЕТЧ. (за който тази година получих награда ИКАР ).

Всяка картина продавам за скромната цена от 300 евро ! “, написа във Фейсбук той.

Димчев намигна, че един ден картините му ще струват милиони.