През септември предстоят две затъмнения - лунно на 7-и и слънчево на 21-ви. Според астрологията космическите сенки се отразяват на човека и обществата, катализирайки сгъстена програма от събития до 6 месеца напред във времето. За всичко това и за другите астросъбития на новия месец разговаряме с астролога Мира Кунева.

- Г-жо Кунева, на 7 септември предстои пълно лунно затъмнение. Как ще се отрази то на България с оглед и на това, че астрологията счита тези небесни явления за съдбоносни в личен и обществен план?

- По правило тези явления са от най-голямо значение за държавите, от които могат да се наблюдават. Сега това, което ще бъде съпътствано от пълна или малинова Луна, ще бъде видимо за европейската част на Русия, даже от Москва няма да се вижда.

В този смисъл аз считам, че както лунното, така и слънчевото затъмнение след него няма да са с чак такива фундаментални последици за бъдещето на България. Но все пак ще имат известно отражение. Например трябва да се отбележи, че лунното затъмнение попада в 10-и дом (правителство, управление, елити) и 4-ти дом (земя, население, народ, политическа опозиция) от хороскопа на страната ни. Така че може около него да настъпят събития като политически протести и конфликти, така и някакви реформи, дискусии, свързани със земеделието и природните ресурси.

Тъй като по времето на затъмнението Луната е в знака Риби, то ще отключи много емоции. И ако говорим за обществото ни, то най-вероятно ще бъдат изсветлени проблеми, които дълго време са били скрити, замитани, не им се е обръщало внимание. Както този, който сега ескалира с безводието в Плевен или някакви други. Тъй като в астросъбитието участва и Девата, то ще бъдат засегнати още темите - дисциплина, отговорност, ред. А това директно засяга функциите на държавата в лицето на съда и полицията, което ме навежда на мисълта, че фокусът ще бъде именно към устоите на държавността, реда, има ли го, няма ли го и как се поддържа той. В знака Дева ще бъде и слънчевото затъмнение на 21 септември. Чрез него Вселената за кой ли път ще се опита да подреди земния хаос.

- Ако ви върна на лунното затъмнение, в личен план то как ще ни се отрази?

- В дните около него у мнозина може да има силни емоционални реакции и предпоставки за много конфликти. Моят съвет към хората е да внимават, да не влизат в пререкания, сблъсъци и глупави обяснения, да избягват ситуации, нагнетяващи излишно напрежение, за което по-късно ще съжаляват. А ако ще изясняват отношения, да го правят след няколко седмици. Дотогава са възможни конфликти, раздели на интимни и бизнес партньори.

Възможно е още идните дни доста хора да не се чувстват добре, защото Дева и Риби са знаци, свързани със здравето. Затова по-чувствителните хора ще имат някакъв дискомфорт, а при хронично болните ще се създава риск от обостряне. И понеже затъмнението касае здравето ни, ако до няколко седмици около него започнат да излизат такива проблеми, то моят съвет е да им се обърне по-сериозно внимание. Защото затъмнението има силата да осветлява скрити проблеми.

- От лунното започва т.нар. коридор на затъмненията. С какво се характеризира той?

- Това е периодът между две затъмнения, които времево са подредени едно след друго. Той не е добър за стартиране на нови начинания. Лунните затъмнения обикновено са свързани с приключване, със затварянето на някакви житейски врати. Нещо може да приключи с конфликт, с напрежение. Обратно, новите проекти, пътища и ситуации се отварят от слънчевите затъмнения. Тъй като това, което ще бъде в края на септември, е в Дева, то отново ще постави на масата темата със здравето в обществото ни. В личен план тези моменти са много важни, ако имаме лоши навици, пием, пушим, не спортуваме. Защото сега можем да си преразгледаме поведението и да си създадем нови по-здравословни програми. Не е изключено именно това събитие да подтикне някого да се откаже от алкохола или цигарите.

- Септемврийскят коридор на затъмненията ще бъде затворен от слънчевото на 21 септември. То как ще се проектира в хороскопа на страната ни?

- Въпреки че някой път отражението му може да е и по-бързо, то обикновено до няколко месеца след него започва да се посипва каскада от събития – сякаш някакви неведоми външни сили ги предизвикват. То ще засегне най-високата точка - 10-ия дом в хороскопа на България. Въпреки че няма да бъде видимо от наша територия, неминуемо ще отвори въпроса тук за властта и правителството. Според мен ще има голямо напрежение на властта с големи маси от населението. Не бих могла да кажа по каква точно тема, но народът ще започва да протестира и да си търси правата все по-масово.

- До какво биха довели тези събития?

- Слънчевите затъмнения по правило засягат лидерите, кралските особи, водачите. Понякога се случва скоро след тях да има смени и прегрупирания. Сега за България конкретно не бих казала, че непременно правителството ще падне, по-скоро ще се създадат предпоставки за разместване, преформатиране, а защо не и някакъв ремонт на кабинета с нови участници. Още от август хороскопът на България индикира именно за някакви невидими процеси. Най-вероятно има някакви тайни неща, преговори, които се случват далеч от светлините на прожекторите. По-критичен месец ще бъде декември. А иначе по-кардинални и осезаеми промени може да очакваме чак от октомври 2026 г.

По-принцип това слънчево затъмнение е с особена картина. При него Слънцето и Луната са в труден аспект (опозиция) със Сатурн и Нептун. Това може да донесе много неприятни събития, в зависимост как се проектира към личния хороскоп на човека. Това може да са тежки мисли, депресии, разочарования, загуби.

- А ще има ли позитивно влияние?

- Хубавото при слънчевото затъмнение е, че наред с трудния аспект Слънцето и Луната правят хармоничен (тригон) с Плутон и с Уран. Когато има такава конфигурация в небето, могат да се случат доста важни неща. В генерален план се дава шанс да намерим нови решения на стари проблеми. Така че дори да преживеем някаква загуба, ще поемем по нов път, а негативните емоции ще насочим в градивна посока.

- Двете затъмнения кои зодии най-силно ще засегнат?

- Всички в зависимост от личния хороскоп на човека. В общ план обаче лунното най-силно ще се отрази на представителите на Дева и Риби (и хората с такива асценденти), родените в последните седмици на тези знаци, и до известна степен на Близнаци и Стрелци.

Слънчевото също ще засегне Дева-Риби, а ако трябва да сме по-конкретни, то ще е възлово за родените в първата седмица на Везни и в последната седмица на Дева.

Една степен по-ниска важност астросъбитието ще има за родените в първата седмица на Овена и последната на Риби.

Добре е около затъмненията всички да следим за знаци на съдбата. Някои сънуват, други имат внезапни срещи с важни хора, трети получават някакви подсказки сякаш свише. В такива периоди много силно работи нашата интуиция, затова трябва да сме много бдителни. Често ни се дава да надникнем в бъдещето и да видим в каква посока да тръгнем.

- Има теория, че около настъпването на затъмненията зачестяват природните катаклизми, земетресенията, това така ли е?

- И около тези също ще ги има, защото особено слънчевото е в труден аспект със Сатурн и с Нептун. Тук освен трусове може да има и в глобален план епидемии, инфекции или пък проблеми с вода, наводнения, цунами или пък безводие по места.

- Още през пролетта предрекохте бум на пожарите и безводие заради навлизането на планетата Нептун в огнения знак Овен. Ще продължи ли тази астротенденция, която вече се прояви доста отчетливо в България?

- Ако говорим за слънчевото затъмнение, което ще бъде в земния знак Дева, то може да се отрази в различни посоки. Но тo отново вещае суша, проблеми с реколта, повишаване на сеизмичната активност.

- През септември ретроградният Сатурн се завръща в знака Риби. Как ще рефлектира това върху ежедневието ни?

- Когато планетата е в Овен, може да сме гневни, ядосани, избухливи, но винаги насочени навън в търсене на изява, на някакви решения. Сега Сатурн в Риби ще насочи енергията навътре към нас. Ще сме по-склонни да се затваряме в себе си, да анализираме вътрешния си мир, да преживяваме ситуации душевно. При някои хора това уединение ще усили депресиите, страховете и тревожността.

- В новия месец Меркурий сменя знака от Лъв в Дева. Ще станем ли по-подредени?

- Определено хората ще станат по-практични, ще са склонни да мислят по-аналитично, няма да се отдават много-много на емоции. Няма да държат да живеят хубав и щастлив живот (макар и на кредит), както когато Меркурий бе в знака Лъв. Ще станат по-пестеливи, икономични, по-малко ще са склонни да харчат за пътешествия и скъпи неща, а ако трябва да вземат големи решения за финансите, то те ще се базират на една стабилна основа и преценка.

- На 6 септември Уран става ретрограден в Близнаци. Вече има прогнози, че това ще доведе до някакви проблеми с техника, борси, комуникации?

- По принцип, влизайки през юли в Близнаци, Уран отбеляза нова ера в дигиталните технологии. Неслучайно цяло лято се говореше за ChatGPT, за изкуствения интелект, като това е само началото. Следващата година, когато окончателно планетата се настани в Близнаци, фантастичните технологии окончателно ще се установят в живота ни.

- Тази седмица на 3 септември започна новият политически сезон. Луната е растяща в знака Козирог – това добър или лош знак е, как го тълкувате?

- Луната от деня на новия парламентарен сезон е в напрегната конфигурация (тау квадрат) с Юпитер и Марс. На база това само може да се предскаже, че този политически сезон ще бъде изпъстрен от драми и сериозни конфликти. С други думи някаква качествена промяна няма да имаме на политическия фронт.

Любомир Старидолски