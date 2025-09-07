Гривните на Ивана да се превърнат в кашпа

Гаджето ми, тази събота изключително активен да ми помага, пита това по плата на роклята бисквитки ли са или Ивана е използвала бисквитки в някой сайт, поръчвайки я. Да, право е гаджето, шарките наистина приличат на бисквитки в това кафяво текстилно пространство, наподобяващо плиснато околовръз кафе. Оранжевите ленти може би маркират някаква нова мода, която съм проспал и която някога беше възпята в песничката „Оранжево небето“... Оранжеви китари звънят в тази дреха, която бих одобрил за някоя невзрачна жена, за да бъде забелязана. Огромните гривни по певицата могат да имат по-полезно приложение, ако се запоят с поялник и се превърнат в кашпа. Цветята - от мен.

Бъркани яйца и кетчуп по Киркоров

Анна Асти, здрасти. Искам да попитам с какъв нож са прорязвани тези дънки, защото и аз искам да направя моите така... Ако е използвана лозарска ножица, мисля, че имам някъде такава в зимника ми в Стратфорд на Ейвън. Ще поискам ботушки от съседката ми Лили, макар че номерата ни май са различни. Всичките ни номера впрочем. Господин Киркоров се е забъркал в цветове, някои наподобяващи на бъркани яйца, други на петна от кетчуп. Цялостното излъчване на облеченото е като за гоблен, сбъркал шивашкото ателие. Да призная, вече не различавам кое са татуировки, кое шал, кое сако...

Кристина, Близнакова, разменете си дрехите

Мога да кръстя този моден дует „Росна китка“, най-малкото защото има много роса по този облик. Гаджето ми обаче се вглежда по-добре след кафето си и вижда, че това не било роса, а дупки от дантелата на Катя Близнакова. Добре, променям коментарния си курс, но въпреки всичко поставям среден (не пръст) на облеченото. На мястото на Катя не бих сложил тази риза, причините са много, а аз нямам време да изброявам очевидното. Кристина Димитрова, макар да се върна скоро от Китай, не бива да се чувства задължена да носи тази дреха, навярно купена оттам. Чудя се какво би станало, ако двете си разменят дрехите, но гаджето ме дръпна да ходим на Витоша.

Нелина да пробва нов стил

И тук оранжево, сигурно Нелина и Ивана пазаруват от един сайт. Питам се, заслужават ли провинциалните площади това старание и певицата не се ли е престарала в стремежа си да изглежда звездна? Роклята е хубава до степен, ако бъде носена от разпоредителка в нощен клуб. На Нелина тя не допринася за повече специалност и извънредност. Да, признавам качеството на облеченото, но не и във връзка с певицата. Радват ме цветята в краката, розовата хартия и оранжевото са комбинацията от цветове, създали първоначалния образ на звездата на модата Ив Сен Лоран.

Ана Михайлов и Атанасова – модни кралици

Две бляскави жени ми оправят настроението днес. Благородното розово при Ана Михайлов, съчетано с нейното ветрило, както и шапката, ме отнасят на конните надбягвания Ascot във Великобритания. Това усещане при Михайлов се налага още от поведението й, което може да бъде оценено в цял свят, особено в консервативен Лондон. Ана е източник на десетки успешни визии, което я прави една от най-забележителните дами в България. Бизнесдамата Краси Атанасова, по съвместителство кума на Силвия Кацарова, носи впечатляваща бяла рокля. Тук има стълпотворение на женственост, без излишества. Красивата роза около деколтето разнообразява белия текстилен пейзаж, а обувките заслужават самостоятелна витрина в Музея на модата.

Лорд Евгени Минчев