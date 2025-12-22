И зключително тежка катастрофа стана днес на кръстовището между улиците "Дрин" и "Пискюлиев".

То се намира точно до входа на централния пазар в морската столица и е едно от най-натоварените в града. Сигналът за произшествието е подаден в 14:42 часа. На място са загинали двама души - мъж и жена. Водачът на автомобила, предизвикал инцидента, е откаран в болница, без сериозни видими наранявания.

Според свидетели автомобилът се е движил с висока скорост и след преминаването на светофар, водачът е загубил управление над колата, помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект.

В първите секунди след удара пешеходци и търговци от околните магазини са се опитали да окажат помощ на пострадалите. На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, два противопожарни автомобила и полицейски служители.

Районът е отцепен, а движението е затруднено.

По последни данни, при тежкото пътнотранспортно произшествие на ул. „Дрин“ във Варна са загинали две жени на 52 и 79 години.

Любомир Славов